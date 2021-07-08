معاناة الأتراك.. الشارع التركي يترقب موجة جديدة من ارتفاع الأسعار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

يترقب الشارع التركي موجة جديدة من ارتفاع الأسعار خلال فصل الخريف ستتراوح بين 15 و40 في المئة وذلك بفعل تفاوت الأسعار بين المنتجين والمستهلكين.



معدل التضخم النقدي في تركيا ارتفع خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي، بنحو 1.94 في المئة ليسجل 17.53 في المئة، مما يتوقع معه ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة بنحو 20 في المئة والأجهزة الالكترونية بنحو 15-20 في المئة ومستلزمات المطبخ بنحو 50 في المئة.

صحيفة “دنيا” التركية ذكرت أن الفارق بين أسعار المنتجين والمستهلكين تجاوز العشرين في المئة. ومن المتوقع أن يتم تطبيق الزيادة الجديدة في الأسعار خلال شهر سبتمبر/ أيلول القادم.

من جانبه أفاد رئيس مجلس صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية والبورصات التركي، شرف فايات، أنهم يترقبون زيادة في الأسعار خلال موسم الخريف والشتاء بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المئة.