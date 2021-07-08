شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 27 إصابة بكورونا بينهم 10 دون أعراض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس، إن بر الصين الرئيسي سجل 17 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس، مقارنة مع 57 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان، أن اثنتين من الحالات الجديدة رُصدت داخل البلاد، بينما وفدت باقي الإصابات من الخارج، مبينة أن عدد الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها أعراض بلغ 10، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وذكرت اللجنة، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في الصين بلغ 91966 حالة، في حين ظل عدد الوفيات ثابتا عند 4636.