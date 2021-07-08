شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان.. أجواء مرعبة وتحذيرات من فيضانات وانهيارات أرضية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت السلطات اليابانية في هيروشيما، وأجزاء أخرى من شرق وغرب البلاد تحذيرات اليوم الخميس، من أن هطول الأمطار الغزيرة ربما يزيد من خطر الفيضانات والانهيارات الأرضية.

وطلبت السلطات من مئات الآلاف من السكان الوصول إلى مناطق آمنة، فيما تأثرت مقاطعتا شيمان وتوتورى بشدة، حيث أفادت تقارير بوقوع أضرار بسبب الانهيارات الأرضية والفيضانات في أماكن عدة.

وحث ما يقرب من 500 ألف شخص هناك على البحث عن الأمان من المخاطر، لا سيما مع تسبب هطول الأمطار بشكل قياسي على مدار أيام في إضعاف قشرة الأرض، في بعض المناطق، بمقاطعة شيزوكا، لدرجة تزايدت معها مخاطر حدوث المزيد من الانهيارات الأرضية.

وفي الأسبوع الماضي، ضرب انهيار أرضي هائل، مدينة أتامي الساحلية في مقاطعة شيزوكا، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل، ولا يزال حوالي 24 شخصا في عداد المفقودين.