شكرا لقرائتكم خبر عن بالصواريخ والمسيّرات.. مليشيات إيران تستهدف الأمريكيين بالعراق وسوريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤلون أمريكيون وعراقيون، إن دبلوماسيين وجنودا أمريكيين في العراق وسوريا، استهدفوا بثلاث هجمات بالصواريخ وطائرات مسيرة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وشمل ذلك سقوط 14 صاروخا على الأقل، على قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق التي تستضيف قوات أمريكية، مما أسفر عن إصابة عسكريين أمريكيين اثنين.

وعلى الرغم من عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات، التي تعد جزءا من موجة تستهدف القوات الأمريكية، أو المناطق التي تتمركز فيها في العراق وسوريا، يعتقد محللون أنها جزء من حملة للفصائل المسلحة المدعومة من إيران.

وتوعدت الفصائل العراقية المتحالفة مع إيران، بالرد بعد أن قتلت هجمات أمريكية على الحدود العراقية السورية أربعة من أعضائها الشهر الماضي.

وذكرت مصادر أمنية عراقية لرويترز، إن صاروخين أطلقا على السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء في بغداد، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وأوضح مسؤول أمني، يقع مكتبه داخل المنطقة الخضراء، إن نظام الدفاع الصاروخي الخاص بالسفارة تمكن من تشتيت أحد الصاروخين، بينما الصاروخ الثاني سقط قرب محيط المنطقة.

ولفتت المصادر، إلى أن صفارات الإنذار انطلقت من داخل مجمع السفارة في المنطقة الخضراء، التي تضم مكاتب حكومية وبعثات أجنبية.