الثأر لـ"مويز".. مقتل 4 مرتزقة واعتقال اثنين بعد اغتيالهم رئيس هايتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت سلطات هايتي، الخميس، مقتل 4 مرتزقة واعتقال اثنين آخرين بعد اغتيالهم رئيس البلاد جوفينيل مويز.

وقبل ساعات، كشف سفير هايتي في الولايات المتحدة الأمريكية عن معلومات جديدة فيما يخص حادث اغتيال الرئيس مويز.

وقال السفير بوكيت إدموند للصحفيين، إن من اغتالوا "مويز" الأربعاء، مرتزقة "محترفون" تنكروا في زي عناصر أمريكية ومن المحتمل أنهم غادروا البلاد.



وأضاف: "لقد كان هجوما منظما جيدا ومنفذوه محترفون"، مضيفا "لدينا شريط فيديو ونعتقد أنهم مرتزقة".

كانت جريدة هايتي الرسمية أعلنت عن إدارة مجلس الوزراء برئاسة كلود جوزيف لشؤون البلاد إلى حين انتخاب رئيس جديد.

كما أعلن عقب الحادث حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن المسلحين كانوا يتحدثون لغة أجنبية، وقد فتحوا النار على مويز فأصابوه بجروح قاتلة، فيما أصيبت زوجته بطلق ناري أيضا في الهجوم، وجرى نقلها لتلقي العلاج قبل أن ترحل بدورها.