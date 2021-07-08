جدول زمني.. تعرف على تفاصيل توصيات "محلية النواب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، طلب إحاطة مقدم من النائب محمد الصمودي، بشأن تأخر إصدار الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والعزب والنجوع بمحافظة كفر الشيخ وخاصة مراكز دسوق وفوه ومطوبس، مما أدى إلى عدم تمكن المواطنين من استخراج التراخيص اللازمة للبناء، وأدى إلى انتشار البناء العشوائي، وذلك بحضور اللواء جمال نور الدين – محافظ كفر الشيخ.

وأوصت لجنة الإدارة المحلية، الحكومة بوضع جدول زمني لإصدار واعتماد الأحوزة العمرانية فى كل المحافظات، لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وتمكن المواطنين من استصدار التراخيص، والتصدي للبناء المخالف والعشوائي.

وقال المهندس علاء عبد الفتاح، رئيس هيئة التخطيط العمراني، إن هناك 70 عزبة في مطوبس بكفر الشيخ جاري التنسيق مع المحافظة بشأنها.

وأضاف أن هناك خطاب موجه من وزير الإسكان للمحافظين بعمل حصر لكل العزب، متابعا:"نجرى عملية فلترة تتم كل فترة، وكل العزب والكيانات التى أرسلت من وزارة التنمية المحلية سيتم الانتهاء من أحوزتها العمرانية بحد أقصى خلال ثلاثة أشهر، أما التي لم يستدل عليها سيتم عمل جدول زمني لها".

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إنه لابد من وضع إلزام بجدول زمني ووضع قيد للانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية، متابعا: "المحافظات ترسل حصر العزب لديها، ويتم وضعها فى جدول وتكون مقيدة بجداول زمنية للتنفيذ".

وجدد رئيس اللجنة، التأكيد على ضرورة الإسراع فى بحث آليات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بقول التصالح في مخالفات البناء في القرى، طالما كان مرتبطا بمبادرة حياة كريمة لتطوير القرى.

وقال: "إذا كان تطبيق وتنفيذ قرار رئيس الحكومة يحتاج إلي إصدار تشريعي، لابد أن نسرع فى ذلك وننجزه، قرار أصبح أمر واقع من رئيس الحكومة، كلنا نسعي لتنفيذ القرار، وإذا كان يستدعي تعديل تشريعي، على الحكومة أن تقدمه والمجلس يناقشه ونطلعه بكرة الصبح، فهذا القانون استثنائي لتقنين مخالفة وتقنين أوضاع، ومهم الاتساق في القرارات عندما تصدر".

وتابع: "قرار رئيس الحكومة صدر منذ 3 أسابيع، وحتى الآن وزارتي التنمية المحلية والإسكان، لم ترسلا للمحافظات آليات التنفيذ، وزيري الإسكان والتنمية المحلية، والقيادات التنفيذية فى الوزارتين، عليهم عقد اجتماعات عاجلة، لدراسة آليات التنفيذ وبحث كل ما يتطلبه الأمر لتفعيل القرار، وعايز أعرف الأسبوع المقبل، من القيادات التنفيذية الحاضرة معنا، ماذا سيتم".

من جانبه، أشار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إلى أن عدم اعتماد الأحوزة العمرانية يتسبب فى تعطيل إنهاء طلبات التصالح، وتعد عائق رئيسي، قائلا: "طورنا التخطيط العمراني وأجهزة حديثة لسرعة الانتهاء من الأحوزة، وعندي 1200 عزب ونجوع، وعندنا في التصالح 120 ألف طلب، 80% منها قرى".

بدوره، قال النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن محافظة كفر الشيخ صدرت لنا مشهد إيجابي من خلال القيادات الموجودة بها والإجابات الفنية التي يقدمونها للنواب، موضحا أن ذلك يدل على أنهم يعملون بشكل جاد على الأرض.

وأضاف الحسيني، أن دعم واستقرار الدولة المصرية مسئولية الجميع، مشيدا بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وقال إن ما يتم فيها لم تشهده مصر من قبل، وطالب كل شخص أن يبرز تلك الأعمال الإيجابية على أرض الواقع.