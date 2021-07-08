شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تشارك خبرتها في متغيرات كورونا مع 6 دول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المملكة المتحدة أمس أنها ستشارك خبرتها في مجال علم الجينوم لتحديد وتتبع والاستجابة لمتغيرات فيروسات كورونا الجديدة، مع كل من البرازيل وإثيوبيا وكينيا ونيجيريا وباكستان وسنغافورة، بالإضافة إلى المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وستكون البرازيل وإثيوبيا وكينيا ونيجيريا وباكستان أولى الدول التي ستستفيد من هذا الدعم والخبرة، حيث يتم تقديم الدعم لكل بلد حسب الطلب، ويشمل الكواشف والمعدات، والمشورة الفنية، والدعم المعلوماتي، بالإضافة إلى التدريب.

وقال وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد في تصريح له:" بينما نتعلم كيف نتعايش مع فيروس كورونا، لا يمكننا التقليل من التهديد الذي يمكن أن تشكله المتغيرات الجديدة".

وأوضح وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب من جانبه:" إنه من الصواب أن نشارك خبرتنا في المعركة الدولية ضد فيروس كورونا".