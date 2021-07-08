شكرا لقرائتكم خبر عن زيمبابوي تقرر إجراءات صارمة للحد من انتشار كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عادت زيمبابوي إلى فرض إجراءات الإغلاق الصارمة، للحد من عودة انتشار فيروس كورونا وسط نقص اللقاحات.

وقالت وزيرة الإعلام مونيكا موتسفانجوا، أمس، إنه سيتم الإبقاء فقط على نشاط القطاعات الحيوية والخدمات الأساسية، كما تم حظر التنقل بين المدن في رحلات السفر، معلنة فرض عقوبات أشد على المخالفين بما في ذلك إلغاء تراخيص الشركات المخالفة.

وأشارت الوزيرة في السياق نفسه، إلى ارتفاع الإصابات في الأسابيع الأخيرة بفيروس كورونا، على الرغم من حظر التجول الليلي وخفض ساعات العمل والإغلاق المحلي، في المناطق المتضررة وحظر السفر بين المدن.