شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تدعو لتجديد قرار يمنع كارثة إنسانية في شمال سوريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت المملكة المتحدة، أمس، جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى تجديد قرار مجلس الأمن رقم 2533 وتوسيع المساعدات عبر الحدود مع تركيا، لمنع وقوع كارثة إنسانية في شمال سوريا.

وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية في جنيف سايمون مانلي في كلمة له “: نحث جميع الأطراف على السماح بوصول المساعدات الإنسانية عن طريق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2533، الذي يجب تجديده هذا الأسبوع، كما نحث على الالتزام باتفاقيات وقف إطلاق النار الحالية، وبالقانون الدولي".

وأوضح السفير البريطاني، أن المملكة المتحدة تدين الاعتداء الذي وقع على مشفى الشفاء في عفرين بتاريخ 12 يونيو، مما تسبب في مقتل 19 شخصا وإصابة 40 آخرين، مشددًا على أنه لا بد من محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم، وكذلك حماية البنية التحتية المدنية والطاقم الطبي وموظفي الإغاثة.