محمد الفلاح - انتهاك خصوصية اليمنيات.. وجه آخر قبيح للحوثيين بصنعاء

الخميس 8 يوليه 2021

اتهم وزير الإعلام والثقافه اليمني معمر الإرياني، الحوثيين بشن حملات تطال خصوصيات اليمنيين ونسائهم وتكشف الوجه القبيح للمليشيا.



وأكد وزير الإعلام اليمني أن حجم التضييق والتنكيل الذي يتعرض له ملايين المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات من مصادرة لحرياتهم وتدخلات في خصوصياتهم، ومحاولة فرض أحكامها المتطرفة عليهم يؤكد أنها لا تختلف في نهجها عن التنظيمات الإرهابية الأخرى.

واعتبر الإرياني ‏الحملات التي تشنها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على المحلات في العاصمة المختطفة ‎صنعاء وباقي مناطق سيطرتها، ومصادرة الملابس النسائية امتداد لحملات إحراق أحزمة العبايات وإغلاق المطاعم والكافيهات، والكوافير، وصالات الأفراح بحجج واهية .

وكانت مليشيات الحوثي دشنت حملة واسعة في العاصمة صنعاء استهدفت مصادرة بعض الملابس النسائية واعتبرتها خادشة للحياء ومخالفة للشريعة وللقوانيين ويجب إزالتها من المحلات.

وغرد الإرياني على حسابه في تويتر مطالبا ‏المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة هذه الممارسات الارهابية التي تكشف المستقبل القاتم الذي ينتظر اليمن فيما لو تمكنت مليشيا الحوثي من فرض انقلابها بقوة السلاح واستنساخ التجربة الداعشية.

ودعا المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة والشعب اليمني في معركته لإقامة الدولة المدنية التي تحترم الحقوق والحريات.