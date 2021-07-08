شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تكشف تفاصيل جديدة بشأن انفجار ميناء «جبل علي» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن القائد العام لشرطة دبي، عبد الله خليفة المري، أنه تمت السيطرة على حريق بإحدى السفن الصغيرة في ميناء جبل علي حيث نشب حريق في جسم السفينة ناجم عن مواد قابلة للاشتعال بإحدى الحاويات.
ووقع انفجار مساء أمس الأربعاء في سفينة راسية قبالة ميناء جبل علي في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأدى الانفجار لاندلاع حريق في سفينة تجارية قبالة ميناء جبل علي.
وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق الناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة كانت تستعد للرسو على أحد أرصفة ميناء جبل علي.
وذكر المكتب الإعلامي لدبي أنه لم يتم تسجيل أي وفيات أو إصابات جراء الحريق ، وقد تم إخلاء السفينة، المعنية من طاقمها في الوقت المناسب.
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