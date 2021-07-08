شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات مصرية أممية بشأن تطورات «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث وزير الخارجية سامح شكري أمس مع سكرتير عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، تطورات قضية سد النهضة الإثيوبي عشية انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولى للنظر في القضية.

وأفاد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء موقف مصر الداعي إلى ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفضها القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني وفرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو ما يُعد خرقًا صريحًا لاتفاق إعلان المبادئ وانتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية.

وأضاف المُتحدث أن وزير الخارجية شدّد كذلك على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومن خلال مجلس الأمن، بمسؤوليتها تجاه دفع إثيوبيا إلى الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة في المفاوضات من أجل التوصل للاتفاق المنشود.