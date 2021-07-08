شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يواصل دحر الميليشيا في البيضاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، أن القوات المسلحة مسنودة بالمقاومة الشعبية وتحالف دعم الشرعية، ماضية في استكمال تحرير جميع الأراضي من ميليشيا الحوثي الانقلابية الكهنوتية المدعومة من إيران.

وقال رئيس الأركان خلال زيارته إلى المنطقة العسكرية السادسة، إن قوات الجيش في القطاعات والمحاور كافة تنفذ المهام الموكلة إليها وفقًا للخطط المرسومة وتحقق نجاحات كبيرة، لافتًا إلى ما يتحقق من انتصارات كبيرة ضد الميليشيا الحوثية الإرهابية في محافظات الجوف ومأرب والبيضاء، وأضاف إن الشعب اليمني بات أكثر وعيًا بأن هذه الميليشيا الكهنوتية لا هدف لها سوى تدمير اليمن وقتل اليمنيين، مضيفًا إن الشعب اليمني بأكمله سيثور ضد هذه الميليشيا الإيرانية وسيلفظها إلى غير رجعة.

وأشار الفريق بن عزيز إلى أن الأيام القادمة حافلة بالبشارات، وسيتحقق النصر في القريب العاجل، حيث قال: «سنحتفل قريبًا بنصر يمني عربي أصيل على الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران في العاصمة صنعاء بإذن الله».

من جانبه، أكد القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن عمر سجاف، أن منتسبي المنطقة على أتم الجاهزية والاستعداد لتنفيذ المهام الموكلة إليهم، منوهًا بالالتفاف الشعبي الكبير لقبائل الجوف وأبنائها حول قوات الجيش، ورفضهم جرائم الميليشيا الحوثية الإرهابية ووجودها في مناطقهم.

يُذكر أن الجيش اليمني مسنودًا بالمقاومة الشعبية واصل، الثلاثاء، تقدمه في محافظة البيضاء وسط البلاد، محررًا منطقة المسحر وموقع برم في مديرية الحازمية، بالإضافة إلى موقع الخزان والمدرسة في مديرية الصومعة.

ويواصل الجيش تقدمه باتجاه مناطق عقرامة الصغرى والكبرى والضحاكي في المديرية ذاتها، موقعًا عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، بينهم قيادات ميدانية، بالإضافة إلى تدمير عربات وآليات قتالية تابعة لها.