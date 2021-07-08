هجوم صاروخي على السفارة الأمريكية ببغداد.. و"C-RAM" تتدخل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت وسائل إعلام عراقية، الخميس، سماع دوي انفجارات في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

ودوت صافرات الإنذار في السفارة الأمريكية وسط بغداد إثر هجوم صاروخي، وفقا لوسائل الإعلام.

ونقلت "السومرية نيوز" عن مصدر أمني قوله إن "منظومة الـC-RAM تصدت لصاروخ حاول استهداف محيط السفارة الأمريكية".

دوي انفجارات يأتي بعد ساعات من إعلان قيادة عمليات بغداد عن إحباط تفجير 4 عبوات ناسفة شمالي العاصمة بغداد.

وفي وقت سابق كشف مصدر أمني، عن استهداف هجوم صاروخي لقاعدة عين الأسد غربي العراق هو الثاني خلال 3 أيام، فيما توجهت الشكوك نحو مليشيا "الحشد".

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن "هجوما صاروخيا نفذته طائرات مسيرة استهدف قاعدة عين الأسد التي تستضيف قوات تدريب أمريكية بمحافظة الأنبار ".