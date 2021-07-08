مدير المكتب الإعلامي لحكومة دبي تكشف لـ"الخليج 365" أسباب حريق "ميناء جبل علي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أرجعت المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، منى المري، حريق السفينة في ميناء جبل علي إلى مواد قابلة للاشتعال بإحدى حاوياتها.

وقالت المري لـ"الخليج 365"، الخميس، إن جنسية السفينة من دولة جزر القمر، مؤكدة في الوقت نفسه عدم وجود أي إصابات أو وفيات بين طاقمها.

ونجحت فرق الدفاع المدني بدبي في السيطرة على الحريق الناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات فإن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أكد أن الأجهزة المعنية تسيطر بكفاءة عالية على المرحلة الأخيرة من الحريق الذي اندلع في حاوية على متن سفينة تستعد للرسو على أحد أرصفة ميناء جبل علي.

وكان المكتب الإعلامي لحكومة دبي أوضح أن الحريق اندلع بعيداً عن الخط الملاحي الرئيسي للميناء دون حدوث أي إصابات أو وفيات.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير حركة السفن بصورة طبيعية في ميناء جبل علي.

وفي وقت سابق، قالت مصادر لـ"الخليج 365" إن فرق الدفاع المدني في دبي أخمدت الحريق في نصف ساعة فقط.