شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة رشا كليب: ندعم التعليم التكنولوجى بكل الإمكانيات لمواكبة متطلبات السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة رشا كليب عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن دعمهم المطلق للتعليم التكنولوجي، واصفةً إياه بالمسار الموازى للتعليم التقليدى والمنوط به تغيير نظرة المجتمع عن التعليم الفنى.

وأشارت "كليب" في تصريحات لـ"الخليج 365" إلى أن السوق المصرى بحاجة كبيرة جدا إلى نمط التعليم الفني المهاري التكنولوجي من أجل مواكبة متطلبات السوق محلياً وعالميًا، موضحة أن لجنة التعليم بمجلس النواب تدعم بكل جدية نمط التعليم التكنولوجي بكل ما تمتلكه من أدوات برلمانية سواء تشريعية أو رقابية".

وأضافت: "نحن في لجنة التعليم بمجلس النواب حالنا حال الدولة المصرية والقيادة السياسية التي تدعم التعليم التكنولوجي، فقد بدأنا بالفعل في هذا الطريق من خلال زياراتنا الميدانية للجامعات التكنولوجية، وكذلك قد تم الانتهاء من مناقشة قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والمهني (إتقان)، والتي من المقرر أنها ستكون المسئولة عن تقييم واعتماد المؤسسات التعليمية الفنية والمهنية والتكنولوجية، مضيفة :" كما أننا أيضا في لجنة التعليم بمجلس النواب نعمل على دعم الحكومة المصرية في زيادة عدد الجامعات التكنولوجية، وسنبحث خلال الفترة المقبلة خطة التشريعات الداعمة للجامعات التكنولوجية".

وعلي مستوي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قالت النائبة رشا كليب: "من خلال اللجان النوعية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سنقوم بوضع خطط استراتيجية لدعم التعليم التكنولوجي وبحث المعوقات التي تواجه هذا النمط من التعليم والعمل على إزالتها تماما، وبحث خطط تطوير هذا النمط لحاجتنا الماسة له، لما يمثله من ضرورة حتمية في الوقت الراهن".