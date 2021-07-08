شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب" تطالب بجدول زمنى للانتهاء من تطوير مراكز الشباب بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، مراكز شباب المنزلة والمطرية والجمالية ومنية النصر، وميت سلسيل، وذلك في آخر أيام جولتها في محافظة الدقهلية، التي استغرقت 3 أيام، بمشاركة الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وخلال زيارة مركز شباب المنزلة، استمع وفد اللجنة للتميمي البياع رئيس مجلس إدارة المركز، والذي طالب بالانتهاء من أعمال تنجيل الملعب ومبنى الخدمات، حيث يقع المركز على مساحة 15 فدان وتم البدء في إنشاء مبني الخدمات منذ عام 1995 ولم يتم إنهاءه حتى الآن.

ومن جانبه، شدد الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، على أهمية استغلال تلك المساحة الكبيرة واستكمال إنشاء المبني، مطالبا مسئولي وزارة الشباب بوضع جدول زمني للانتهاء من اعمال التطوير.

وبدوره، أعلن الدكتور أشرف البيجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، عن الانتهاء من تجهيز الملعب خلال 15 يوما، بالإضافة إلى السور المحاط به، وأضاف: "بالنسبة لمبني الخدمات سيتم إدراجه في خطة العام المالي 2022/2023.

وأوضح أنه منذ توليه إدارة المنشآت الشبابية قام بالانتهاء من إنشاء وتطوير 13 ملعب في نطاق محافظة الدقهلية، كما يجري حاليا تطوير 14 مركز آخرين.

كما تفقد الوفد مركز شباب المطرية ونادى المطرية، وطالب النائب محمد نجيب خالد نور الدين، بسرعة الانتهاء من الملعب والسور، حيث سبق وتم ادراجه في خطة التنفيذ ولم يتم حتى الآن.

وخلال تفقد الوفد مركز شباب الجمالية، طالب النائب محمد نجيب خالد، بزيادة عدد أدوار المبني الإداري والانتهاء من ملعب النادي، خاصة أن المبني يتكون من طابق واحد.

كما طالب أعضاء مركز شباب الجمالية بإنشاء سور حول مركز الشباب وتنجيل الملعب بالنجيلة الصناعية.

وتفقد الوفد مركز شباب الاتحاد بميت سلسيل، حيث أوضح النائب ثروت فتح الباب عضو مجلس الشيوخ، أن المركز يعاني من عدم الانتهاء من إنشاء الملعب، رغم وجود مساحة أرض مملوكة لوزارة الشباب والرياضة منذ أكثر من 5 أعوام تبلغ مساحتها فدان، مشيرا إلي أنه سبق إدراج الملعب والمدرجات ومبنى المرافق، في خطة الوزارة منذ عام 2016، واستلم المقاول الملعب بالفعل، إلا أنه حتي الآن لم يتم أي إنشاء، وأضاف أن ذلك الملعب يخدم أكثر من خمس قري.

وقال النائب محمد نجيب خالد، إن إنشاء ذلك الملعب يمثل أهمية كبيرة للشباب بالمنطقة، مطالبا بسرعة إنجازه.

وقال علاء خليل أحد القيادات الشبابية بالقرية، إن هذا الملعب هو الوحيد فى المنطقة التى يتعدى سكانها أكثر من 100 ألف نسمة، وأكثر من خمس قرى و20 تابع، كما أن مركز الشباب يعد من المراكز المتميزة رياضيا وثقافيا على مستوى المحافظة، حيث يحصل على مراكز متقدمة في المسابقات الرياضية والأنشطة الثقافية والفنية.

وأضاف أن شباب قرية الاتحاد والقرى المجاورة ينتظرون إنشاء ذلك الملعب بفارغ الصبر، وأكد أن الرئيس السيسي يحرص على دعم الشباب وتوفير كافة الإمكانيات لبناء الشباب اجتماعيا ورياضيا وثقافيا.

ومن جانبه، قال الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، إن اللجنة ستسعى لإنشاء الملعب، والمدرجات، بالتنسيق مع الوزارة، لاسيما أن الأرض هي ملك للوزارة.

ويضم الوفد كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب ثروت سويلم وكيل اللجنة، والنائب حسام غالي أمين سر اللجنة، والنواب درويش مرعي وأسامة عبد العاطي وخالد بدوي، وحازم إمام، والنائبة إيمان العجوز، وهادية حسني، وولاء عبد الفتاح، وإبراهيم عبد اللطيف أمين اللجنة.