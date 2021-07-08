دعم عسكري لتعزيز أمن البيضاء

اعتبر عدد من أهالي البيضاء انتصارات البيضاء المتوالية، تأتي بوقفة وجهود التحالف العربي ومساندتهم الفاعلة في قصف وتدمير تجمعات ومعسكرات الحوثيين، وتهيئة دخول المحافظة وتحريرها، مؤكدين أن مواقفه الثابتة منذ قرابة ست سنوات لم تنقطع يومًا واحدًا عن دعم اليمنيين ومساندتهم والوقوف معهم لاستعادة وطنهم من بين أنياب العصابات الحوثية الإيرانية.

وقال مستشار وزير الإعلام اليمني أحمد المسبلي، إن تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية أنقذ اليمن من كوارث عاصفة، وجميع اليمنيين يعقدون آمالهم وتطلعاتهم وأحلامهم على التحالف.

في حين ذكر أحد مواطني البيضاء للتحالف: نشهد الله رايتكم بيضاء ومواقف بيضاء، فشكرًا لكم بلسان الصغير والكبير والذكر والأنثى والحاضر والغائب.

مواقف تاريخية

وذكر المسبلي أن المواقف التاريخية للمملكة العربية السعودية مع أشقائهم اليمنيين لا يمكن نسيانها، فهم بذلوا فيها الغالي والنفيس ودعموا بأموالهم وجهودهم وقواتهم، من أجل استقرار وأمن اليمن، وهذه المواقف التي لا يمكن حصرها من حيث الدعم الطبي والإنساني ودعم البنك المركزي ودعم التعليم ونقل المرضى والمصابين وعلاجهم، وغير ذلك.

مواطنو البيضاء

من جانب آخر، عبر بعض مواطني البيضاء لـ»دوت الخليج» عن شكرهم للتحالف العربي، حيث بينت إحدى ساكنات محافظة البيضاء صفية البرادي، قائلة: «كلمة شكرا للتحالف العربي لا تكفيه، وكل مواطن يمني يعلم قطعًا أن التحالف العربي بقيادة السعودية هو صمام الأمان لليمن، وهو من يقف خلف الانتصارات وينقذ اليمنيين من انتهاكات الحوثيين سواء من خلال نزع الألغام الأرضية التي تفتك بالإنسان، أو من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة أو من خلال الدعم العسكري»، وأضافت لقد عشنا طيلة السنوات الماضية في عذاب متواصل وسط جرائم وانتهاكات تمارسها العصابات الحوثية بكل وقاحة، حتى أتى هذا اليوم الذي استنشقنا فيه الحرية والحياة، وغيرنا في مناطق سيطرة الحوثيين يعيشون أكثر ألمًا مما كنا نعيشه، وينتظرون لتحريرهم من جرائم الحوثيين.

فيما أوضح غالب جريم، أن أهالي البيضاء يمتنون للتحالف العربي، ويقدرون له هذه المواقف الإنسانية التي كانت مفتاح ارتياح وسلام واستقرار بعد معاناة طويلة ومؤلمة، وأضاف أن جهود التحالف ليست في البيضاء فحسب بل في كل مواقع ومناطق الجمهورية اليمنية.

الجيش اليمني

وفي سياق متصل أرسل الجيش اليمني، الأربعاء، تعزيزات عسكرية من الساحل الغربي إلى محافظة البيضاء لدعم الانتصارات التي تحققت على الأرض.

وأوضح أن قوات الجيش تواصل الزحف صوب عاصمة المحافظة، وسط فرار جماعي لعناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية الإيرانية.

وأفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني، عن سقوط العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي بنيران الجيش والمقاومة، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة للميليشيا الحوثية بمدفعية الجيش والمقاومة.

ولليوم الرابع على التوالي تواصل قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية بإسناد من تحالف دعم الشرعية، تقدمها الميداني المتسارع من عدة محاور لاستكمال تحرير محافظة البيضاء وسط انهيارات واسعة في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية.

الوضع العسكري في معركة البيضاء

- قوات الجيش تواصل الزحف صوب عاصمة المحافظة.

- فرار جماعي لعناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية الإيرانية.

- سقوط العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي بنيران الجيش والمقاومة.

- تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة للميليشيا الحوثية بمدفعية الجيش.