مشروع قرار تونسي يدعو إثيوبيا إلى وقف ملء السدّ

ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (القاهرة)

يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، جلسة طارئة حول سد النهضة الإثيوبي بعد تقدم السودان ومصر بطلب لعقد جلسة طارئة لحلحلة الأزمة التي وصلت المفاوضات فيها إلى طريق مسدود.

وكثف وزيرا خارجية مصر والسودان على مدار الأيام الماضية، اللقاءات والاجتماعات مع مندوبي الدول العربية والإفريقية والأجنبية في مجلس الأمن، لاستعراض ودعم موقفهما من سد النهضة، بينما أصدرت إثيوبيا بياناً رفضت فيه نقل ملف سد النهضة للأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن بلاده انخرطت بجدية في المفاوضات على مدار عقد كامل بهدف التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يُراعي مصالح الدول الثلاث، مشدداً على ما تمثله قضية سد النهضة من أهمية قصوى في ضوء مساسها بمقدرات الشعب المصري.

وأكد شكري خلال تصريحاته على هامش زيارته إلى نيويورك، على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في هذا الصدد، ومساندة جهود حلحلة المفاوضات المتعثرة، والدفع من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن ملزم قانوناً يُحقق مصالح الدول الثلاث.

ومن المقرر أن يُلقي وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي كلمتي بلادهما في مجلس الأمن الدولي، إذ أكدت مصادر دبلوماسية مصرية أن الجلسة تستهدف دعم القاهرة والخرطوم في الموافقة على مشروع قرار قدمته دولة تونس إلى مجلس الأمن الدولي.

وأوضحت المصادر الدبلوماسية لـ «الاتحاد»، أن مشروع القرار الذي قدمته تونس يضم 3 بنود مهمة، على رأسها وقف الخطوة الإثيوبية بالملء الثاني لسد النهضة، أو أي إجراءات أحادية، واستئناف المفاوضات في إطار زمني محدد مدته 6 أشهر، ومنح دور أكبر للمراقبين الدوليين وهم الأمم المتحدة وأميركا والاتحاد الأوروبي، من أجل التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. وفي سياق متصل، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي دمقي موكنن حسن أن العملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي بشأن سد النهضة هي المنصة الصحيحة للتوصل إلى حلول ودية، مؤكداً أن سد النهضة يمثل التطلعات المشتركة لجميع الدول المشاطئة للاستفادة بشكل عادل ومعقول من موارد المياه من دون الإضرار بدول المصب.