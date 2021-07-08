هايتي تعلن الأحكام العرفية بعد اغتيال الرئيس

ابوظبي - سيف اليزيد - عواصم (وكالات)

فرضت حكومة هايتي الأحكام العرفية في عموم البلاد على خلفية اغتيال رئيس الجمهورية جوفينيل مويس برصاص مهاجمين مجهولين مساء أمس الأول. وأكد القائم بأعمال رئيس الحكومة، كلود جوزيف الذي تسلم مقاليد الحكم بعد اغتيال الرئيس مويس، في تصريح متلفز أمس، أن مجلس الوزراء تبنى هذا القرار خلال جلسة طارئة عقدها في ظل آخر التطورات الدراماتيكية في البلاد.

كما دعا القائم بأعمال رئيس الوزراء مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة خاصة حول هايتي في أسرع وقت ممكن.

وقال جوزيف إن بعض منفذي عملية الاغتيال ينطقون اللغتين الإسبانية والإنجليزية.

واغتيل الرئيس مويس الذي كان يقود البلاد منذ عام 2017، برصاص مجهولين اقتحموا مقر إقامته الخاص.

وأصيبت السيدة الأولى مارتين مويس أيضاً جراء العملية ونقلت إلى المستشفى، مع ورود تقارير غير مؤكدة عن وفاتها متأثرة بجروحها، غير أن سفارة هايتي في جمهورية الدومينيكان المجاورة نفت صحة هذه الأنباء.

وأشارت تقارير سابقة إلى موقع منزل مويس الخاص في ضاحية بيتيون فيل، وتقول بيزنس إنسايدر إنها ضاحية راقية في العاصمة الهايتية بورت أو برنس، وهي أكبر مدينة في البلاد.

وأفادت وكالة أسوشيتدبرس نقلاً عن جوزيف أنه تم نشر الشرطة في القصر الوطني وبيتيون فيل، فيما أفادت قناة «إيه بي سي نيوز» أن مطار «توسان لوفرتور الدولي»، بالقرب من بورت أو برنس، قد أُغلق بعد الهجوم. وتولى مويز رئاسة هايتي، أفقر دول الأميركيتين، بموجب مرسوم بعد إرجاء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 2018 بسبب خلافات من بينها فترة انتهاء ولايته.

إضافة إلى الأزمة السياسية، تزايدت عمليات الخطف للحصول على فدية في الأشهر القليلة الماضية، في مؤشر جديد على النفوذ المتزايد للعصابات المسلحة في الدولة الكاريبية.

وتغرق هايتي أيضاً في فقر مزمن وتواجه كوارث طبيعية متكررة.

وخلال عهد مويس توالى 7 رؤساء وزراء على رئاسة الحكومة في 4 سنوات، آخرهم كان جوزيف الذي كان من المفترض تغييره هذا الأسبوع بعد ثلاثة أشهر في المنصب.

وبحسب جوزيف، فإن قوات الشرطة والجيش تسيطر على الوضع الأمني في البلاد، لكن ما يزال دوي الأعيرة النارية يتردد في أنحاء العاصمة بعد الهجوم الذي وقع، وسط موجة متصاعدة من العنف المرتبط بالسياسة في البلاد.

في ردود الفعل، ندد البيت الأبيض باغتيال رئيس هايتي ووصفه بـ«المروع»، بينما أمرت حكومة جمهورية الدومينيكان بإغلاق فوري لحدودها مع هايتي. وقال ضابط الاتصالات في وزارة الدفاع سينيت سانشيز إن إغلاق الحدود سار على الفور.

فيما دان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اغتيال مويس في منزله ودعا إلى الهدوء في هذا البلد. وكتب جونسون على تويتر: «أشعر بصدمة وبالحزن لوفاة الرئيس مويز»، موجهاً تعازيه إلى هايتي. وأضاف «إنه عمل شنيع وأدعو إلى الهدوء في هذا الوقت».

بدورها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن «موسكو تلقت ببالغ الأسى نبأ الأحداث المأساوية، التي أسفرت عن اغتيال رئيس جمهورية هايتي جوفينيل مويس وزوجته».

وأضافت زاخاروفا، في بيان نشر على موقع الخارجية الروسية: «نرى في ما حدث، نتيجة الصراع الداخلي المستمر منذ فترة طويلة، واندلاع العنف والجريمة المتفشية في هذا البلد». وتابعت زاخاروفا: «نحن على قناعة، بأن الطريق إلى تطبيع الوضع في هايتي، يكمن في تكوين توافق سياسي محلي واسع مع التقيد الصارم بمبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها. ومن المهم أن تتم صياغة جميع القرارات بهدف التوصل إلى حلول مقبولة للأطراف، واعتمادها بالوسائل السياسية السلمية حصرا من سكان البلاد أنفسهم، بالاعتماد على الدعم الدولي، دون تدخل مخرب من الخارج». واختتمت زاخاروفا بالإعراب عن التعازي لشعب وحكومة هايتي وعائلة الفقيد. كما أعربت زاخاروفا، عن الأمل في أن يتمكن شعب هايتي من تجاوز هذه الفترة الصعبة من تاريخ البلاد، من خلال حوار سياسي شامل في إطار المجال القانوني المحلي والدولي.