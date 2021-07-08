السعودية أمام "الطاقة الذرية": إيران تسعى للحصول على سلاح نووي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد المندوب السعودي الدائم لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الخطوات التصعيدية الإيرانية لا تتواكب مع تصريحاتها حول سلمية برنامجها النووي.

وقال المندوب السعودي الدائم لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، إن الخطوات الإيرانية تؤكد نواياها وسعيها للحصول على قدرات إنتاج سلاح نووي.

وغرد الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان عبر حسابه على تويتر، قائلا: "سياسة التصعيد تعرقل أي حوار وتفاوض، وترفع من حدة شكوك المجتمع الدولي حيال إيران ونواياها".



وتابع في تغريدة أخرى: "ما نشهده اليوم من سعي إيران لإنتاج معدن اليورانيوم بنسبة تخصيب٢٠٪ دون حاجة ضرورية لإنتاجه وتطويره في الاستخدام السلمي، أمر يثير القلق من حيث النوايا الحقيقية وراء ذلك".

وأضاف: "فضلاً عن أن هذا التوجه يؤثر سلباً على اية مفاوضات تتعلق بالإتفاق النووي حيث لا يمكن العودة عن المعرفة المكتسبة من أعمال البحث والتطوير.. فهي غير قابلة للعكس".