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بالأغاني الوطنية والهتافات.. أهالى الدقهلية يستقبلون لجنة الشباب بالبرلمان

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القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من مراكز الشباب بمحافظة الدقهلية ، علي بث الأغاني الوطنية ، خلال استقبالها لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، والتي تزور المحافظة في زيارة تستغرق يومين .

 

جاء ذلك خلال  زيارة ، لجنة الشباب لعدد من مراكز الشباب  بقري مدينة المنزلة محافظة الدقهلية ، بحضور  هيثم الشيخ نائب الدقهلية ومحمد عبد القادر مساعد وزير الشباب وايمان عبد الجابررئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات و أشرف البجرمى رئيس الادارة المركزية للمنشآت الشبابية .

 

 

وشهدت زيارة اللجنة لمركز شباب المطرية ، تجمع عدد كبير من اطفال القرية الذين تجمعوا لاستقبال اللجنة رافعين اعلام مصر ،  مرددين هتافات تحيا مصر ، كما استقبل اعضاء نادي المطرية لجنة الشباب من خلال بث  عدد من الاغاني الوطنية .

 

ويضم الوفد كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة ، والنائب ثروت سويلم وكيل اللجنة والنائب حسام غالي أمين سر اللجنة ، والنواب درويش مرعي وأسامة عبدالعاطي وخالد بدوي وحازم امام والنائبة ايمان العجوز وهادية حسني وولاء عبدالفتاح وابراهيم عبداللطيف أمين اللجنة .

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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