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شكرا لقرائتكم خبر عن بالأغاني الوطنية والهتافات.. أهالى الدقهلية يستقبلون لجنة الشباب بالبرلمان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من مراكز الشباب بمحافظة الدقهلية ، علي بث الأغاني الوطنية ، خلال استقبالها لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، والتي تزور المحافظة في زيارة تستغرق يومين .
جاء ذلك خلال زيارة ، لجنة الشباب لعدد من مراكز الشباب بقري مدينة المنزلة محافظة الدقهلية ، بحضور هيثم الشيخ نائب الدقهلية ومحمد عبد القادر مساعد وزير الشباب وايمان عبد الجابررئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات و أشرف البجرمى رئيس الادارة المركزية للمنشآت الشبابية .
وشهدت زيارة اللجنة لمركز شباب المطرية ، تجمع عدد كبير من اطفال القرية الذين تجمعوا لاستقبال اللجنة رافعين اعلام مصر ، مرددين هتافات تحيا مصر ، كما استقبل اعضاء نادي المطرية لجنة الشباب من خلال بث عدد من الاغاني الوطنية .
ويضم الوفد كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة ، والنائب ثروت سويلم وكيل اللجنة والنائب حسام غالي أمين سر اللجنة ، والنواب درويش مرعي وأسامة عبدالعاطي وخالد بدوي وحازم امام والنائبة ايمان العجوز وهادية حسني وولاء عبدالفتاح وابراهيم عبداللطيف أمين اللجنة .
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