شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى استشهاد الأسطورة المنسى.. هكذا تحولت البرث إلى أيقونة فى ضمير الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين:" في مثل هذا اليوم استشهد العقيد البطل أحمد منسي الذي تحول إلى أسطورة الجيش المصري وتصدر قائمة شهداؤه الأبطال، ومنسي هو قائد الكتيبة 107 صاعقة واستشهد يوم 7 يوليو 2017 خلال تصديه ورجال كتيبته لهجوم إرهابي استهدف مربع البرث جنوب مدينة رفح.

وأضافت أن تلك الملحمة، ضرب فيها منسي ورجاله أعظم الأمثلة في البطولة والفداء حتى الأنفاس الأخيرة، متابعة :"كما ألحقوا بالتكفيريين خسائر فادحة واستماتوا في الدفاع عن جثامين زملائهم الشهداء، مما حول البرث إلى رمز لبطولات القوات المسلحة في معركتها ضد الإرهاب.

تحول منسي إلى أيقونة في ضمير الوطن بعد أن بث الرعب في قلوب التكفيريين بسيناء".

ولفتت الى أنه عقب استشهاده عثر على تسجيل صوتي منسوب إليه من قلب الحادث جاء فيه: "الله أكبر على كل أبطال سيناء.. يمكن تكون دي آخر لحظات حياتي في الدنيا.. إحنا لسة عايشين ومش حنسيب الأرض دي وعليها أي شهيد أو أي مصاب يا نجيب حقهم يا نموت زيهم".