شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يرصد كيف سعت جماعة الإخوان لتدمير دول المنطقة لتنفيذ مصالحها الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لعقود طويلة ادعت جماعة الإخوان الإرهابية على أنها جماعة معارضة، من خلال مشروعات كاذبة ما هى إلا أوهام وادعاءات على الدول طوال السنوات الماضية، وذلك لتنفيذ مخططاتهم العبثية والإرهابية في المنطقة.

وكشف تقرير لمؤسسة ماعت، أن جماعة الإخوان الإرهابية لم تملك أى مشروع إصلاحى، كما كانوا يدعون على الشعوب المختلفة، بل هي جماعة منغلقة على نفسها من أجل تنفيذ مصالحها الشخصية فقط، على حساب الأوطان، وهو ما تسبب في فشلها فكل أهدافها هي السيطرة على مفاصل الدول.

وأضاف التقرير، أن سياسة الإخوان قائمة على الإقصاء، ولم يقروا أبدا بفشلهم وأخطائهم، بل ظلوا يسبون الشعوب والدول ويدعون إلى تدميرها وتخريبها من أجل مصلحتها الشخصية.