شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء لـ"نقل النواب": نشهد طفرة حقيقية فى مختلف القطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فوده، علي الطفرة الواسعة في مختلف القطاعات، ومعدلات التنمية داخل المحافظة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "ليس لدينا مشاكل طول ما الرئيس عبد الفتاح السيسي موجود".

جاء ذلك في كلمته خلال لقاءه مع الوفد البرلماني للجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، والذى وصل محافظة جنوب سيناء اليوم فى زيارة برلمانية تمتد لأربع أيام لتفقد مشروعات الطرق والموانئ.

واستعرض فوده أبرز الإنجازات في قطاع النقل والمواصلات بالمحافظة، مشيرًا إلي إن طريق شرم الشيخ الجديد والذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، ليقطع المسافة من القاهرة لمدينة شرم الشيخ في وقت قصير يصل إلى 4 ساعات فقط، بمثابة مفخرة حقيقية.

وأشار فوده إلى أهمية ميناء شرم الشيخ وتطويره، لاسيما وأنه ميناء سياحي من الطراز الأول، مضيفا: "الميناء شغال حاليا لكننا نريد التطوير والانطلاق بشكل أوسع، لأن الرئيس السيسي بيشتغل لـ30 سنه قدام".

ولفت فوده أيضًَا إلى أهمية ميناء أبو الطور، والذى سيدخل مرحلة التطوير قريبا، لاسيما وأنه بالغ الأهمية للمنطقة، قائلا: "بورسعيد قائمة علي ميناء".

يأتى هذا اللقاء فى أولى أيام الزيارة البرلمانية للجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، بمحافظة جنوب سيناء وذلك لتفقد مشروعات النقل البحرى والبرى بالمحافظة.

ويضم الوفد البرلماني الذي يرأسه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، كل من: النائب محمود الضبع وكيل اللجنة، النائب محمد عوض السيد أمين سر اللجنة ونائب جنوب سيناء، النائب خالد عبد المولي، النائب حسام عاشور، النائب أحمد سعد نويصر، النائب نادر الخبيري، النائب حازم عويان ، النائب حمدي عبد الوهاب، النائب مصطفي محمود، النائب محمد الكيال، النائب كمال أبو جليل ، النائب ناصر هداية، الدكتور محمد علي مستشار لجنة النقل والمواصلات، وهشام عبد الرازق أمين اللجنة.