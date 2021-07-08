شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن نجاح مبادرة حياة كريمة فى تحسين أحوال المعيشة بالقرى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن نجاح وتطور هائل لمبادرة حياة كريمة في تغيير الواقع المعيشى والاجتماعى والاقتصادي لكثير من القرى الريفية في مصر خلال الفترة الأخيرة.

ونرصد فيما يلى عددا من المعلومات الهامة حول نجاح مبادرة حياة كريمة: