شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن نجاح مبادرة حياة كريمة فى تحسين أحوال المعيشة بالقرى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن نجاح وتطور هائل لمبادرة حياة كريمة في تغيير الواقع المعيشى والاجتماعى والاقتصادي لكثير من القرى الريفية في مصر خلال الفترة الأخيرة.
ونرصد فيما يلى عددا من المعلومات الهامة حول نجاح مبادرة حياة كريمة:
- وزارة التخطيط قامت بإجراء برنامج عاجل للاستهدف الجغرافي للقري الأكثر فقرًا حيث تم صرف حوالي 950 مليون جنيه في 3 شهور وذلك قبل إطلاق المبادرة.
- جملة المخصصات الموجهة للمبادرة في 3 سنوات كانت 15.5 مليار جنيه لتصبح في العام الواحد 2021/2022 تتعدي 200 مليار.
- المبادرة ساهمت في تنشيط الاقتصاد القومي ودوران عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل أثناء تنفيذ المشروعات في كل القطاعات المستفيدة .
- المبادرة تسهم في تسريع جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
- مبادرة حياة كريمة هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر بهذا الحجم الضخم من الانفاق والاستهداف والإدارة .
- البعد الثقافي موضحًا أنه يمثل أحد أهم الأبعاد التي تؤكد الحكومة المصرية عليها في مبادرة حياة كريمة.
- الحكومة أطلقت مؤشر لقياس جودة الحياة في كل قرية من القري لقياس أثر المبادرة على تحسين جودة الحياة في كل قرية.
- الحكومة أطلقت ولأول مره منظومة إلكترونية لمتابعة ما يحدث علي أرض مصر من مشروعات لتعتمد تلك المنظومة للمرة الأولى على منظومة البرامج والأداء.
- المبادرة تستحق أن تكون من أهم وأفضل الممارسات الدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
- المشروعات المدرجة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشروع رواد 2030، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.