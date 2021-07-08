شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تشارك فى الاحتفال بمئوية الحزب الشيوعى الصينى بحضور شى بينج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عدد من نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الاحتفال الذى نظمه الحزب الشيوعي الصيني عبر تطبيق زووم بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسه، بحضور الرئيس الصيني شي جين بينج، و30 زعيما من رؤساء الدول والحكومات من مختلف قارات العالم، ونحو 500 من رؤساء الأحزاب السياسية بالدول المختلفة.

ومثّل التنسيقية خلال الفعالية، بلال حبش نائب محافظ بني سويف، ومحمد موسي نائب محافظ المنوفية، أعضاء مجلس أمناء التنسيقية، والنواب أحمد مقلد وأميرة صابر وطارق الخولي ومحمد عبد العزيز ورشا أبو شقرة ومحمد تيسير مطر وأحمد فتحي وهادية حسني وعماد خليل، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، والنواب محمد فريد ومحمود فيصل القط أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، كما شارك في الاحتفال، حازم هلال وهدى رؤوف وسيد أبو فرحة ويوستينا رامي وشريف الرفاعي وڤيولا فهمي وعادل الدرجلي وأحمد موسى أعضاء التنسيقية.

جاء ذلك في إطار الدور الذي تلعبه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى خلق تقارب مع التجارب السياسية المختلفة في عدد من دول العالم.

وتناول اللقاء عددا من الأمور المهمة مثل مبادرة الحزام والطريق، وتعاون الجنوب - الجنوب، وكذلك تم التطرق لقضايا التنمية والتشارك من أجل تحقيق التقارب بين الدول التي تتشارك في العديد من القيم والقضايا المشتركة.