‏الارياني: ممارسات مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها تؤكد أنها لا تختلف عن التنظيمات الارهابية

محمد الفلاح - الأربعاء 7 يوليه 2021

قال معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة اليمني "ان الحملات التي تشنها مليشيا الحوثي المدعومة من ايران على محلات بيع الملابس في العاصمة المختطفة ‎صنعاء وباقي مناطق سيطرتها، ومصادرة الملابس الداخلية النسائية امتداد لحملات إحراق أحزمة العبايات وإغلاق المطاعم والكافيهات، والكوافير، وصالات الافراح بحجج واهية".



وأضاف معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان ‏هذه الممارسات تكشف الوجه الحقيقي والقبيح لمليشيا الحوثي وأنها لا تختلف في نهجها عن التنظيمات الارهابية الاخرى".

وأشار الارياني إلى ان تلك الممارسات تعكس حجم التضييق والتنكيل الذي يتعرض له ملايين المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها من مصادرة لحرياتهم وتدخلات في خصوصياتهم، ومحاولة فرض وصايتها وأحكامها المتطرفة عليهم.

وطالب الارياني ‏المجتمع الدولي والامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان بادانة هذه الممارسات الارهابية التي تكشف المستقبل القاتم الذي ينتظر اليمنيين فيما لو تمكنت مليشيا الحوثي الارهابية من فرض انقلابها بقوة السلاح واستنساخ التجربة الداعشية في اليمن..داعياً في هذا الصدد الى دعم الحكومة والشعب اليمني في معركته لاستعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الحوثي المدعوم من ايران، وإقامة الدولة المدنية التي تحترم الحقوق والحريات، والتأسيس للمستقبل الذي يستحقه اليمنيون.