شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. رويترز: انفجار بميناء جبل على بـ«دبي» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
ذكرت وكالة “رويترز” نقلا عن شهود بسماع دوي انفجار في إمارة دبي الإماراتية، مشيرة إلى أن السبب غير معلوم بعد.
وأكدت وسائل اعلام إمارتية أن هناك أنباء عن انفجار كبير في ميناء جبل علي في دبي.
وأضافت أن الانفجار هو لناقلة نفط انفجرت أثناء رسوها في ميناء جبل علي، مبينة أن الحريق بسبب انفجار بالقرب من مخازن وقود.
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