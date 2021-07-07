شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن اليونيسف تدعو إلى اتخاذ إجراءات لوقف الهجمات ضد الأطفال في غرب ووسط أفريقيا والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 11:33 مساءً, 7 يوليو 2021 م
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دعت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) هنرييتا فور، إلى اتخاذ إجراءات لوقف الهجمات المروعة ضد الأطفال وعمليات الاختطاف بما في ذلك الطلاب في أجزاء من غرب ووسط أفريقيا.
وأفادت هنرييتا فور، في بيان صحفي اليوم عقب اختطاف نحو 140 طالب من مدرسة داخلية في نيجيريا، أن هذه الحوادث تتزايد على ما يبدو، مما يثير المخاوف على سلامة ورفاهية الأطفال في المنطقة.
وأعربت عن قلق عميق من أن الجماعات المسلحة غير الحكومية وأطراف النزاع في بوركينا فاسو والكاميرون وأفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية والنيجر ونيجيريا ستكثف هذه الأنشطة العنيفة، كما حدث في السنوات الماضية على مدى الأسابيع المقبلة قبل موسم الأمطار حيث قد تتقيد تحركاتهم بالفيضانات.
وشددت فور، على أنه يجب بذل كل جهد لعكس اتجاه أزمة حماية الأطفال المتصاعدة إذ إن المنطقة على شفا كارثة.