اليونيسف تدعو إلى اتخاذ إجراءات لوقف الهجمات ضد الأطفال في غرب ووسط أفريقيا

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دعت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) هنرييتا فور، إلى اتخاذ إجراءات ‏لوقف الهجمات المروعة ضد الأطفال وعمليات الاختطاف بما في ذلك الطلاب في أجزاء من غرب ‏ووسط أفريقيا.‏

وأفادت هنرييتا فور، في بيان صحفي اليوم عقب اختطاف نحو 140 طالب من مدرسة داخلية في ‏نيجيريا، أن هذه الحوادث تتزايد على ما يبدو، مما يثير المخاوف على سلامة ورفاهية الأطفال في ‏المنطقة.‏

وأعربت عن قلق عميق من أن الجماعات المسلحة غير الحكومية وأطراف النزاع في بوركينا فاسو ‏والكاميرون وأفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية والنيجر ونيجيريا ستكثف هذه ‏الأنشطة العنيفة، كما حدث في السنوات الماضية على مدى الأسابيع المقبلة قبل موسم الأمطار ‏حيث قد تتقيد تحركاتهم بالفيضانات.‏

وشددت فور، على أنه يجب بذل كل جهد لعكس اتجاه أزمة حماية الأطفال المتصاعدة إذ إن ‏المنطقة على شفا كارثة.