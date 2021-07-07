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اليونيسف تدعو إلى اتخاذ إجراءات لوقف الهجمات ضد الأطفال في غرب ووسط أفريقيا

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محمد الشيخ 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 11:33 مساءً, 7 يوليو 2021 م

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دعت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) هنرييتا فور، إلى اتخاذ إجراءات ‏لوقف الهجمات المروعة ضد الأطفال وعمليات الاختطاف بما في ذلك الطلاب في أجزاء من غرب ‏ووسط أفريقيا.‏
وأفادت هنرييتا فور، في بيان صحفي اليوم عقب اختطاف نحو 140 طالب من مدرسة داخلية في ‏نيجيريا، أن هذه الحوادث تتزايد على ما يبدو، مما يثير المخاوف على سلامة ورفاهية الأطفال في ‏المنطقة.‏
وأعربت عن قلق عميق من أن الجماعات المسلحة غير الحكومية وأطراف النزاع في بوركينا فاسو ‏والكاميرون وأفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية والنيجر ونيجيريا ستكثف هذه ‏الأنشطة العنيفة، كما حدث في السنوات الماضية على مدى الأسابيع المقبلة قبل موسم الأمطار ‏حيث قد تتقيد تحركاتهم بالفيضانات.‏
وشددت فور، على أنه يجب بذل كل جهد لعكس اتجاه أزمة حماية الأطفال المتصاعدة إذ إن ‏المنطقة على شفا كارثة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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