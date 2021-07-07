"الشهيد الحي لن ننساك".. "منسي الأسطورة" يتصدر "تويتر" مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدر هاشتاق "منسي الأسطورة"، الأربعاء، قائمة الأكثر تداولا على موقع تويتر، في مصر وعدد من الدول العربية.

جاء ذلك إحياء للذكرى الرابعة للضابط المصري العقيد أحمد صابر منسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد ومعه عدد من أفراد الكتيبة في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية في 7 يوليو/تموز عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي على أفراد القوات المسلحة المصرية في سيناء.

وحرصت منار سليم، زوجة الشهيد أحمد المنسي، على إحياء الذكرى الرابعة لملحمة البرث التي استشهد فيها زوجها خلال أحداثها بجنوب رفح بشمال سيناء.

وقالت "سليم"، الأربعاء على صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "7/7.. ذكرى استشهاد أبطال البرث الله يرحمهم كلهم.. وعيد ميلاد علي أحمد منسي السادس"، وتابعت: "فات 4 سنين".





كما نشر الفنان أمير كرارة صورة للشهيد البطل المقدم أحمد منسي ومرافقوه، عبر "تويتر" و"فيسبوك"، ودون عليها: "لن ننساكم.. أبطال البرث حماة الوطن رحمة الله عليهم".

وجسد الفنان المصري أمير كرارة شخصية المنسي في مسلسل "الاختيار" الذي عرض في رمضان قبل الماضي.

كما دعا مؤلف مسلسل "الاختيار"، السيناريست باهر دويدار، للشهيد البطل ورفاقه عبر حسابه على فيس بوك قائلا: "كل عام و أنتم أحياء عند ربكم ترزقون.. اللهم أكرم نزلهم وارفع درجتهم واجزهم عنا خير الجزاء يا رب العالمين".

وتناول مسلسل "الاختيار 1"، حياة أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، وأظهر العمل بجانب بطولات المنسي، العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏في حياته.

وتحول المنسي بعد استشهاده إلى أيقونة للشجاعة والفداء والإنسانية.





وخلد مصريون وعرب أمس واليوم الأربعاء الذكرى الرابعة لاستشهاد المنسي بمئات التغريدات النصية والمصورة، عبر هاشتاق "منسي الأسطورة"، إحياء لذكرى أبطال موقعة البرث.

وعبر هاشتاق "منسي الأسطورة"، كتبت غادة شبانة: "العقيد أحمد المنسي ورفاقه.. طبتم وطاب مسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلا لن ننساكم حتى نلتقي.. ٧/٧ الذكرى الرابعة ملحمة البرث".

وغردت مروة الشاذلي قائلة: "في مثل هذا اليوم 7 يوليو/تموز 2017 استشهد البطل أحمد المنسي ورفاقه الذين ضحوا بأنفسهم في ملحمة خلدت ذكراهم للأبد بحروف من نور.. رحم الله شهداء مصر.. (أحياء عند ربهم يرزقون) ".

وقال أسامة توفيق عبر تويتر: "اليوم هو ذكرى استشهاد الأسطورة الشهيد البطل منسى وشهداء ملحمة البرث".

وأردف :"ستظل (ملحمة البرث) دائما في التاريخ العسكرى، كأفضل المواجهات ولن ينساها التاريخ وستظل آخر كلمات الشهيد عالقة في الأذهان (الله أكبر يا نجيب حقهم يا نموت زيهم).. طلبها ونال شرفها ليتنا كنا معهم".





كما كتب أحد المشاركين: "ستظل تتباهي بكم الأمم ملحمة البرث 7/7/2017 ملحمة أسود سيناء رجالة منسي"، مضيفا: "في حد يفارق ويسيبنا إنما بيعيش في قلوبنا.. تغيب الشمس إنما اسمه ما يغيب #منسي_الأسطوره ربنا يرحم أبطالنا".

وقال آخر: "الشهيد الحي منسي لا ينسى".

كما دشن المصريون هاشتاق بعنوان "شهداء البرث حكايات لا تنسي"، تخليدا لذكرى شهداء الكمين والتي تناولها مسلسل "الاختيار 1" في الحلقة 28 من العمل.

وضرب البطل أحمد منسى ورجاله أروع الأمثلة في التضحية والفداء بأرواحهم، بعد هجوم خسيس استهدف كمين البرث جنوب رفح والذي كانت تتولى مسؤولية تأمينه الكتيبة 103 في شمال سيناء، والتي كان يقودها البطل منسي.