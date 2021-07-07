مقتل 5 حوثيين في اشتباكات مع قبيلة "دهم" بالجوف اليمنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 5 عناصر من مليشيات الحوثي في اشتباكات مع عناصر قبلية بمناطق سيطرة المليشيات بمحافظة الجوف شرقي اليمن.

وتصاعدت حدة المواجهات بين المليشيات وقبائل "دهم" عقب هجوم للمليشيات على تجمع في مديرية المطمة غربي الجوف، لعدد من أبناء قبيلة آل فاطمة، إحدى قبائل دهم، احتجوا على اعتقال أحد شيوخ القبيلة.



وقالت مصادر قبلية، إن مسلحي قبيلة آل فاطمة وقبيلة دهم بشكل عام، أغلقوا مداخل محافظة الجوف أمام تحركات مليشيات الحوثي، مما أشعل مواجهات عنيفة بين الطرفين.

وأشارت المصادر إلى أن الشيخ سعيد الأهفل، أحد رموز قبيلة آل فاطمة قتل، في المواجهات أثناء محاولته إغلاق أحد منافذ المحافظة ومنع الحوثيين من الدخول إليها .

وأكدت المصادر أن الاشتباكات تدور في طريق حرف سفيان الجوف، وأن القبائل رفضت وساطات محلية أوفدتها المليشيات الى قبيلة دهم لوقف المواجهات التي تمددت من مديرية المطمة لمديرية المتون.

وكانت الجوف شهدت العام الماضي وبداية العام الجاري مواجهات عنيفة بين الحوثيين والقبائل في المحافظة، قتل فيها أكثر من 50 عنصرا حوثيا في مواجهات متكررة مع عناصر القبلية.

وترفض قبائل الجوف انتهاكات المليشيات الحوثية في نقاط التفتيش التي تحولت إلى هدفا لمسلحي القبائل المنتفضين على القيود الأمنية ضد تحركاتهم .

وسيطرت مليشيات الحوثي على مدينة الحزم مركز محافظة الجوف في مارس من العام الماضي، بعد 5 سنوات من الحرب والمواجهات العنيفة مع الجيش اليمني.