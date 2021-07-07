المغرب.. تسجيل 1279 إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المغربية الأربعاء، تسجيل 1279إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعاً من 1177الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 537253.



وتشير البيانات أيضاً إلى تسجيل خمس وفيات جديدة نزولاً من سبع في اليوم السابق، ليصل إجمالي الوفيات إلى 9341.

وحذر بيان من وزارة الصحة المغربية من خطورة الوضع الصحي" بعد ظهور حالات إصابات بالسلالات المتحورة سريعة الانتشار والعدوى".

ووصف البيان الوضع بأنه "مقلق" ويأتي في "سياق رفع القيود عن السفر الدولي وإعادة استئناف الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية مع الرفع المتقدم لقيود الحجر الليلي والتنقلات الداخلية".

وقالت الوزارة إنها سجلت أيضاً "ارتفاعاً متسارعاً في عدد الحالات الجديدة المؤكدة بالفيروس، وارتفاعاً في عدد الحالات الحرجة، الأمر الذي ينذر بانتكاسة وبائية جديدة في حال استمرار لا مبالاة المواطنين واستهتارهم وعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية".

ولمحت الوزارة إلى احتمال "تشديد الإجراءات" في حالة "الاستهانة بهذا الخطر المحدق ببلادنا".