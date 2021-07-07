نهيان بن مبارك: ولي عهد ابوظبي نموذج متفرد للعطاء والإنجاز والإنسانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

قال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مثال رائد للقيادة.



وعبر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش عن اعتزازه وفخره بما يمثله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية من مثال رائد للقيادة الحكيمة، ونموذج متفرد للعطاء والإنجاز والإنساني ، ليس على المستوى المحلي فقط، وإنما على المستوى العالمي.

وتابع أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أصبح المثال والقدوة للجميع في حرصه على دعم القيم والمبادئ الأصيلة في كل مكان، وتأكيده دائماً على أهمية العمل الجاد، لتحسين جودة الحياة، ورفع المعاناة عن الجميع، بل وعلى خدمة الإنسان في الدولة والمنطقة والعالم.

وقال في تصريح صحفي بمناسبة تقلد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وسام "رجل الإنسانية". إن ذلك كله، إنما يتجسد في المبادرات الإنسانية والخيرية والمجتمعية، التي يطلقها باستمرار في كافة المجالات وفي مختلف بقاع العالم.

وتابع أن هذه المبادرات تخدم المحتاج، وترعى المريض، وتكافح الوباء، وتجابه الكوارث، وتنبع من روح إنسانية صادقة، تمثل نبعاً مستمراً للخير والعطاء، وحرصاً كبيراً على حب الناس وتحقيق الخير لهم"، مضيفا أنها مبادرات تشجع جميع أبناء وبنات الوطن على القيام بمسؤولياتهم الإنسانية والمجتمعية والتنموية، في حماية الحياة ونشر مبادئ المحبة والأخوة والسلام، في ربوع العالم كله.

وتابع قائلاً إن قيام مؤسسة التعليم البابوية التربوية التابعة للفاتيكان بتقليد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وسام "رجل الإنسانية" هو بمثابة اعتراف عالمي بقيمة وقدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، الذي نفتخر نحن أبناء وبنات الإمارات بدوره المحوري، في أن تكون دولة الإمارات في المقدمة والطليعة دائماً بين دول العالم أجمع في كافة المجالات.

وأضاف إننا نتعلم من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في كل يوم، حب الوطن، والولاء له، والانتماء لقيمه ومبادئه، وهي القيم والمبادئ التي تدعو إلى التكافل والتعاون والعمل الإنساني، والتي تتجسد في أن دولتنا العزيزة، قد أصبحت سباقة باستمرار إلى تقديم المساعدات الإنسانية حول العالم، وبما يمثل أعلى نسبة من دخلها القومي بين دول العالم كله.

ومضى قائلا "إننا نحن أبناء وبنات الإمارات، إنما نعتز كثيراً ودائماً، بما نعرفه باستمرار، عن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. نعرفه قائداً مخلصاً لوطنه، ولشعبه، ولأمته، نعرفه قائداً عظيماً، بما عاهد عليه الله، إخلاصاً وولاءً وحباً حقيقياً للإنسانية في كل مكان".

وقال أيضا "إننا نشير في ذلك، وبكل اعتزاز، إلى المنهج الإنساني الراسخ الذي اعتمده في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وحماية مجتمع الإمارات من آثاره، دونما تفرقة على الإطلاق بين المواطنين والمقيمين والضيوف، بل وكذلك إلى حرصه الكبير على تنمية التعاون الدولي في مواجهة تحديات هذا الفيروس.

وأكد أن هذا المنهج الإنساني المتميز، للشيخ محمد بن زايد، إنما يتجسد كذلك في جهوده المخلصة، التي أدت إلى إصدار وثيقة أبوظبي للأخوة الإنسانية بحضور بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر الشريف، لتكون خطوة رائدة نحو تحفيز الحكومات والشعوب حول العالم لنزع الخلافات والالتفاف حول المبادئ الإنسانية النبيلة، والتعاون من أجل غدٍ أفضل للإنسانية كلها.

وتابع "بسعادة بالغة، وفخرٍ كبير، أتقدم اليوم بالتحية والتهنئة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، داعياً المولى سبحانه وتعالى، أن يوفقه دائماً، إلى كل ما فيه خير الوطن والمنطقة والعالم ، وأن يحفظه ذخراً وسنداً، للإنسان في كل مكان.