طلائع الجيش اليمني تتقدم داخل البيضاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصلت طلائع الجيش والمقاومة بإسناد مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية بشكل متسارع أطراف مديريتي ذي ناعم ومركز مديرية البيضاء، بعد تأمين مديرية الزاهر بالكامل.

وفي المحور الشرقي، من جبهة البيضاء استكملت قوات الجيش والمقاومة عملية تحرير عزلة آل مسحر بالكامل وتأمين مفرق عوين وقطع طريق الإمداد الذي يرابط بين مكيراس وعقبة ثرة، وفرضت قوات الجيش حصارا على بقايا المجاميع الحوثية في مدينة عوين آخر مناطق المديرية.

وأكد الجيش الوطني، استعادة منطقة العادية آل مظفر بالكامل ووادي ممدود في مديرية البيضاء، وقال إنه تم «تحرير كامل عزلة آل مسحر في مديرية الصومعة، شرق المحافظة، وأيضا دخول قوات الجيش الوطني والمقاومة أول مواقع مركز المحافظة وتحرير مواقع بروم والضحاكي والعيوف.

ونوه الجيش الوطني إلى سقوط العشرات من عناصر جماعة الحوثيين بنيران الجيش والمقاومة. وأشار إلى أن القوات المسلحة اليمنية استطاعت تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة للميليشيات الحوثية بمدفعية الجيش والمقاومة.

وكانت قوات الجيش والمقاومة سيطرت على مواقع الخزان وعقرامة ومنطقة ومدرسة المسحر في جبهة الحازمية بمديرية الصومعة شرق البيضاء، إثر معارك مع مسلحي جماعة الحوثي.

من جهته، قال رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان سعيد البركاني إن ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران سعت على تجريف الهوية اليمنية ورفضت كل فرص ومساعي السلام وليس أمام اليمنيين سوى مواجهتها وهزيمة مشروعها التدميري الخبيث.

وكتب البركاني في تغريدة له على تويتر «الانتصارات البطولية والملاحم الخالدة التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وقوات العمالقة وأبناء البيضاء والمحافظات المجاورة، تؤكد عزم الشعب اليمني على المضي قدما لاستعادة دولته واستئصال الورم الحوثي الإيراني الخبيث الذي أصاب الجسد اليمني الطاهر».

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بدأ تسيير قافلة إغاثية عاجلة إلى مديرية الزاهر في محافظة البيضاء عقب تحريرها من ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وأعلن المركز أن القافلة تحمل 600 سلة غذائية مكونة من الأرز والتمر والزيت والدقيق مع البقوليات.

إلى ذلك أكد السفير الفرنسي لدى اليمن جان ماري صفا، أن جماعة الحوثي هي الطرف الذي يرفض مبادرات السلام في اليمن.

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