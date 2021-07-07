السودان يثمن دعم المجموعة العربية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي أمس، بالمجموعة العربية المصغرة المعنية بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الجامعة العربية المعتمد بالدوحة، والتي تضم السعودية، الأردن، المغرب والعراق بالإضافة لتونس العضو العربي بمجلس الأمن، ووفد الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، ضمن سلسلة الاجتماعات التي تجريها في نيويورك قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن المقررة غدا والمخصصة لمناقشة موضوع سد النهضة الإثيوبي. وأعربت الوزيرة عن شكر وتقدير السودان للموقف العربي مع قضيته العادلة والمشروعة من أجل الوصول لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث، وذلك من خلال تعزيز مجلس الأمن لمسار التفاوض الأفريقي.



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