شكرا لقرائتكم خبر السعودية: نساند مصر والسودان في الحفاظ على حقوقهما المائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جددت السعودية دعمها ومساندتها لمصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة، وتأكيدها على أهمية استقرار الأمن المائي لكل من البلدين والعالم العربي والقارة الأفريقية.

وذكر بيان للخارجية السعودية أن «المملكة تدعم جهود مصر والسودان لاحتواء هذه الأزمة (سد النهضة الإثيوبي) ومطالباتهما بحلها وفقا لقواعد القانون الدولي»، وتؤكد المملكة «دعم التحركات الدولية الرامية إلى إيجاد حل ملزم لإنهائها».

وأوضح البيان أن «المملكة تدعو المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) للخروج من هذه الأزمة بما يتوافق مع مصالحهم ومصالح دول حوض النيل ومستقبل شعوب المنطقة وفق رعاية دولية وبالتوافق مع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية».

ويتواكب البيان السعودي قبل جلسة يعقدها مجلس الأمن الدولي بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي اليوم بناء على طلب من السودان ومصر، حيث ترفض إثيوبيا طلب الدولتين بالتوقيع على اتفاق ملزم قانونا بشأن ملء وتشغيل السد.

وكانت الخارجية الأمريكية طالبت أمس، الدول الأطراف في ملف سد النهضة الإثيوبي بعدم اتخاذ ‏أي إجراءات أحادية قد تزيد التوترات وتبعد الأطراف عن الحل السلمي والبناء.‏

ودعا المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في المؤتمر الصحفي اليومي، جميع ‏الأطراف إلى الالتزام بحل متفاوض عليه ومقبول من الجميع، مفيدا بأن بلاده واصلت دعم الجهود ‏البناءة والتعاونية بين مصر والسودان وإثيوبيا من أجل التوصل إلى تسوية مستدامة لمسألة السد. ‏