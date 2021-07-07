اعتقالات إسرائيل تهدد بانفجار وشيك في غزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تعنتها، واعتقلت 6 فلسطينيين في محافظة رام الله، حذرت حركة (حماس) أمس من أن استمرار تشديد إسرائيل حصار قطاع غزة يهدد بانفجار الوضع الميداني.

وقال الناطق باسم الحركة عبداللطيف القانوع، في تصريحات إذاعية في غزة، «إن مماطلة إسرائيل في رفع الحصار عن غزة يقود لعودة التوتر من جديد ما يتطلب تدخل الوسطاء».

واتهم القانوع إسرائيل بفرض قيود على عمل معابر غزة وتقليص إدخال البضائع فضلا عن تأخير بدء عملية إعادة الإعمار وإدخال المنحة القطرية المالية إلى القطاع.

وقال «إن السلوك الإسرائيلي يزيد ويضاعف من حالة التوتر الموجودة أصلا في غزة وفصائل المقاومة الفلسطينية تراقب الوضع عن كثب ولن تقف مكتوفة الأيدي».