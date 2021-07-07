شكرا لقرائتكم خبر الأمم المتحدة: هجوم أربيل إهانة لسيادة العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس - بلاسخارت أمس «إن الهجوم الذي استهدف مطار أربيل الدولي يعتبر إهانة لسيادة القانون».

وأضافت في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، «إن مثل هذه الأعمال تدفع بالبلاد نحو المجهول، وقد يدفع الشعب العراقي ثمنا باهظا»، وشددت على ضرورة ألا تهدد شرعية الدولة من قبل الجهات المسلحة.

وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق أعلن ليل الثلاثاء/ الأربعاء أن هجوما صاروخيا استهدف مطار أربيل الدولي.