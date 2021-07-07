الأمم المتحدة: هجوم أربيل إهانة لسيادة العراق

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وأضافت في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، «إن مثل هذه الأعمال تدفع بالبلاد نحو المجهول، وقد يدفع الشعب العراقي ثمنا باهظا»، وشددت على ضرورة ألا تهدد شرعية الدولة من قبل الجهات المسلحة.
وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق أعلن ليل الثلاثاء/ الأربعاء أن هجوما صاروخيا استهدف مطار أربيل الدولي.
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