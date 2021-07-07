رسالة هامة من السيسي قبل ساعات من جلسة مجلس الأمن الحاسمة في أزمة سد النهضة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس فيلكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات قضية سد النهضة، وذلك في إطار انعقاد جلسة لمجلس الأمن بالأمم المتحدة يوم غدٍ الخميس للنظر في القضية.

وقد أعرب الرئيس السيسي عن التقدير للاهتمام الذي توليه جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة، بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، بملف سد النهضة، والجهد الذي بذله الرئيس تشيسيكيدي لرعاية المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحفظ حقوقها المائية، مؤكداً أن قيام مصر والسودان بطلب عقد جلسة لمجلس الأمن للنظر في قضية سد النهضة كان نتيجة للتعنت ومحاولات فرض الأمر الواقع من جانب أثيوبيا، الأمر الذي أدى إلى تعثر مسار المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الأفريقي.

كما أكد الرئيس المصري أن تحرك مصر والسودان في مجلس الأمن يهدف لتعزيز المسار الأفريقي ويؤكد على قيادة الاتحاد الأفريقي ورئاسته للمسار التفاوضي، مع تمكين رئاسة الاتحاد الأفريقي، بالتعاون مع الدول والأطراف المشاركة، من الاضطلاع بدور فعال في تسيير النقاش، ومعاونة الدول الثلاث على التوصل لاتفاق ملزم قانوناً لملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمني وواضح ومحدد.

من جانبه؛ أعرب الرئيس تشيسيكيدي عن تقديره لجهود مصر في إطار مسار المفاوضات لضمان نجاحه بهدف الوصول إلى حل لقضية سد النهضة، مؤكدًا استمرار التنسيق المكثف بين البلدين خلال الفترة المقبلة للعمل على الوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن هذه القضية الحيوية.

كما أكد الرئيس الكونغولي أن التحرك المصري/ السوداني في مجلس الأمن من شأنه أن يدعم مساعي التوصل لحلول أفريقية للمشاكل الأفريقية، مشيراً إلى أهمية تكاتف الجهود لتوفير كافة العوامل والسبل اللازمة لتعزيز المسار الأفريقي لتمكين الدول الثلاث من التوصل لاتفاق، ومن ثم الحيلولة دون زعزعة الاستقرار في المنطقة.

ويلقي سامح شكري وزير الخارجية، كلمة مصر، غدًا الخميس، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، بشأن أزمة سد النهضة.

وأعلنت الخارجية، فى بيان، أن شكري سيؤكد الموقف المصري الثابت تجاه قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية.

ويعقد مجلس الأمن الدولي، غدًا الخميس، جلسة مصيرية خاصة بشأن سد النهضة، بمشاركة وزير الخارجية المصري.

ودخلت أزمة سد النهضة النفق المظلم، خاصة بعد إعلان إثيوبيا بدء عملية الملء الثاني للسد، دون التوصل لاتفاق ملزم، تزامنا مع لجوء مصر والسودان إلى مجلس الأمن الدولي بسبب التعنت الإثيوبي في المفاوضات التي باءت بالفشل.

وتلقى وزير الري المصري محمد عبد العاطي إخطاراً رسمياً من نظيره الإثيوبي سيليشي بيكيلي لإبلاغه ببدء الملء الثاني لسد النهضة.

وقالت وزارة الري المصرية في بيان لها إن "عبد العاطي وجّه خطابا رسميا إلى بيكيلي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقا صريحا وخطيرا لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الاضرار بها".

تصعيد خطير

وفي سياق متصل، ذكر بيان للخارجية المصرية، الثلاثاء، أن وزيري خارجية مصر والسودان خلال لقائهما في نيويورك عبرا عن رفضها لبدء إثيوبيا عملية الملء للعام الثاني، ووصفا الخطوة بأنها "تصعيد خطير".

وأشار البيان إلى أن لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري بنظيرته السودانية مريم الصادق المهدي كان "استمرارا للتنسيق والتشاور القائم بين البلدين حول مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي وفي إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن بالأمم المتحدة المقرر أن تعقد الخميس 8 يوليو 2021 بناء على طلب من مصر والسودان".

وأوضح البيان أن الوزيرين اتفقا "على ضرورة الاستمرار في إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لحثهم على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع على مصر والسودان".

وأفادت الخارجية المصرية بأن الوزيرين أعربا عن "رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في عام 2015 وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود، فضلًا عما تمثله هذه الخطوة من تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي لسد النهضة".

وفي السياق، التقى شكري بالمندوبين الدائمين وممثلي عدد من الدول الأعضاء غير الدائمين بمجلس الأمن، وهم إستونيا وإيرلندا والمكسيك والنرويج "وذلك في إطار الجهود المستمرة لعرض الموقف المصري تحضيرا لجلسة مجلس الأمن حول ‎سد النهضة".

إثيوبيا تهاجم الجامعة العربية

من جانبها، شنت إثيوبيا هجوماً على جامعة الدول العربية، الثلاثاء، زاعمة أن تدخل الجامعة في أزمة سد النهضة وتقديمها خطاباً إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة "غير مرغوب فيه".

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك" اليوم الثلاثاء، إن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين أرسل رسالة إلى رئيس مجلس الأمن أمس الاثنين، لإحاطته علمًا بأن أديس أبابا "تشعر بخيبة أمل" من الجامعة العربية لمخاطبتها الأمم المتحدة بشأن مسألة لا تدخل في اختصاصها- في إشارة إلى أزمة سد النهضة.

وأشار الوزير الإثيوبي في رسالته إلى أن الجامعة العربية تدعم على نحو غير مُقيد وغير مشروط مطالب مصر والسودان في الأزمة.

وزعم أن النهج الذي تتبعه الجامعة "يهدد بتقويض علاقتها الودية والتعاونية مع الاتحاد الأفريقي الذي يرعى مفاوضات سد النهضة"، بحسب بيان الخارجية الإثيوبية.

وكررت إثيوبيا المُتناقضة رغبتها الواهية في "الانخراط في المفاوضات الثلاثية بحسن نيّة"، والتزامها بإنجاح العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي، داعية مصر والسودان إلى استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي.

خيارات مجلس الأمن

ويدور الخلاف حاليا حول الملء الثاني لسد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق بهدف توليد 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء.

وتطالب مصر والسودان بالتوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد قبل أي عمل منفرد من إثيوبيا التي تسعى في المقابل لتهدئة مخاوف دولتي المصب.

ويقول المراقبون إن الجميع ينتظر موقفاً من مجلس الأمن يمكن أن تبنى عليه السيناريوهات القادمة. لكن ما المتوقع والمأمول من المجلس الدولي في ظل الانقسامات الحادة؟

وتقول صحيفة "عكاظ" السعودية إن الذهاب إلى مجلس الأمن في رأي السياسيين المصريين هدفه ممارسة أكبر ضغط على إثيوبيا وعرض القضية على نطاق دولي، والتأكيد على أن إثيوبيا الطرف المتعنت تشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين.

ويعتقد السياسيون المصريون، بحسب الصحيفة، أنه ليس من الضروري أن يصدر مجلس الأمن قراراً، إذ إن بعض الدول التي تملك حق الفيتو غير متحمسة لإصدار مثل قرار دولي.

كما لا يعتقد السياسيون أن مجلس الأمن سيتخذ قراراً، ولكنه يمكن أن يصدر توصية أو بياناً غير ملزم، فقد أحال الموضوع إلى الاتحاد الأفريقي الذي فشل منذ أكثر من عام في التوصل إلى حل للأزمة. إلا أن هناك من يرى أن المجلس يمكن أن يصدر قراراً بوقف بناء السد في حال تيقن أن استمراراه يشكل تهديداً مباشراً وخطيراً للسلم والأمن الدوليين، ويحذر هؤلاء من أن ترك الأزمة عائمة دون حلول حاسمة يجعل الخيار العسكري مطروحاً بقوة على الطاولة من جانب دولتي المصب.

وتقول إثيوبيا إن السد، الذي أقيم على النيل الأزرق فيها، أساسي لتنميتها الاقتصادية وتزويد شعبها بالكهرباء.

وترى مصر أن السد تهديد خطير لحصتها من مياه النيل التي تعتمد عليها بالكامل تقريبا، فيما عبر السودان، وهو دولة مصب أيضا، عن قلقه إزاء السلامة الإنشائية للسد وأثره على السدود ومحطات المياه السودانية.