أفادت وكالات أنباء عالمية نقلا عن شهود بسماع دوي انفجار في مدينة دبي الإماراتية، مشيرة إلى أن السبب غير معلوم بعد.
ونقلت مصادر لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الانفجار وقع في حاوية على متن ناقلة في ميناء جبل علي بدبي.
من جانبها، ذكرت حكومة دبي إن فرق الدفاع المدني تتعامل مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة في ميناء جبل علي.
كانت هذه تفاصيل خبر انفجار حاوية على متن ناقلة في ميناء جبل علي بـدبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.