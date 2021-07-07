انفجار حاوية على متن ناقلة في ‎ميناء جبل علي بـدبي

أفادت وكالات أنباء عالمية نقلا عن شهود بسماع دوي انفجار في مدينة دبي الإماراتية، مشيرة إلى أن السبب غير معلوم بعد.

ونقلت مصادر لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الانفجار وقع في حاوية على متن ناقلة في ميناء جبل علي بدبي.

من جانبها، ذكرت حكومة دبي إن فرق الدفاع المدني تتعامل مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة في ميناء جبل علي.