الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين

اعتقلت القوات الإسرائيلية 10 فلسطينيين من محافظات الضفة الغربية بينهم سيدة وطالبة جامعية. وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن الاعتقالات شملت ستة من رام الله، بينهم مديرة مؤسسة لجان العمل الصحي شذى أبو عودة واستولت على مركبتها الشخصية، وأربعة من نابلس والخليل.



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