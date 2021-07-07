وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، اليوم، بأن وحداتها أوقفت 196 مهربا في عمليات متفرقة، وصادرت منهم 20 مركبة و192 مولدا كهربائيا و102 مطرق ضغط و6 أجهزة للكشف عن المعادن، ومتفجرات ومعدات تفجير، وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، و15 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.
وأوضحت البيان، من جهة أخرى، أن وحدات من خفر السواحل أوقفت 799 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عمليات متفرقة، بينهم 37 مهاجرا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، وهم يستعدون لاجتياز الحدود البحرية الجزائرية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية.
من جانب آخر، قبضت وحدات من الجيش على 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وضبطت معهم أسلحة ومعدات وكمية من الذخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف 995 مهربا ومهاجرا في الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.