إيقاف 995 مهربا ومهاجرا في الجزائر

أوقفت وحدات من الجيش وخفر السواحل الجزائريين، خلال أسبوع، 995 شخصا بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين في عمليات متفرقة بعدد من مدن البلاد.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، اليوم، بأن وحداتها أوقفت 196 مهربا في عمليات متفرقة، وصادرت منهم 20 مركبة و192 مولدا كهربائيا و102 مطرق ضغط و6 أجهزة للكشف عن المعادن، ومتفجرات ومعدات تفجير، وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، و15 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.

وأوضحت البيان، من جهة أخرى، أن وحدات من خفر السواحل أوقفت 799 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عمليات متفرقة، بينهم 37 مهاجرا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، وهم يستعدون لاجتياز الحدود البحرية الجزائرية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية.

من جانب آخر، قبضت وحدات من الجيش على 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وضبطت معهم أسلحة ومعدات وكمية من الذخيرة.