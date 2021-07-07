وأكدت المنظمة، في بيان، تعليق أنشطتها في «أبي أدي» و«أديغرات» و«أكسوم» في وسط وشرق تيجراي، موضحة: «فرق أطباء بلا حدود ستواصل عملها في مناطق أخرى من تيجراي. ستقدم المساعدة بحذر للأشخاص الذين يحتاجون إليها بشكل عاجل».
ودعت «أطباء بلا حدود» إلى فتح «تحقيق فوري» بشأن مقتل موظفيها.
وقتل 12 عنصر إغاثة في «تيجراي» منذ اندلاع القتال في نوفمبر من العام الماضي بين الجيش الإثيوبي وقوات موالية للحزب الحاكم سابقا الإقليم (جبهة تحرير شعب تيجراي).
وأعلنت «أطباء بلا حدود»، في 25 يوليو، مقتل موظفة إسبانية وإثيوبيين، على الرغم من أن تفاصيل الاعتداء، بما في ذلك الجهة المسؤولة عنه، لم تعرف بعد.
كانت ماريا هرنانديز - الإسبانية الجنسية (35 عاما) - إحدى منسقات الحالات الطارئة للمنظمة في «تيجراي»، بينما كان القتيلان الآخران الإثيوبيان في الحادية والثلاثين من العمر، وهما مساعد التنسيق يوهانس هالفوم رضا، والسائق تيدروس غبرمريم غبرميكايل.
كانت هذه تفاصيل خبر أطباء بلا حدود تعلق أنشطتها في تيجراي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.