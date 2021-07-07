هيرتزوج يتسلم رئاسة إسرائيل

ابوظبي - سيف اليزيد - تل أبيب (وكالات)

أدى الرئيس الإسرائيلي الجديد، الزعيم السابق لحزب العمل، إسحاق هيرتزوج اليمين الدستورية أمس.

ودعا هيرتزوج (60 عاماً) إلى الوحدة بين الجماعات المختلفة في إسرائيل وتعهد بأن يكون رئيساً للجميع حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية.

وانتخب البرلمان الإسرائيلي «الكنيست» هيرتزوج بأغلبية واضحة في بداية يونيو الماضي.

وتبدأ ولايته الرئاسية غداً الجمعة، وهو الرئيس الـ 11 لإسرائيل.

وفاز هرتزوج بعضوية الكنيست لأول مرة في 2003 ثم قاد حزب العمل اليساري وشغل عدة مناصب وزارية في حكومات ائتلافية.

جاء انتخاب الكنيست لهرتزوج في منصب الرئيس في يونيو، قبل أيام قليلة فقط من إطاحة تحالف متعدد الأحزاب، بقيادة رئيس الوزراء الجديد نفتالي بينيت، بنظيره السابق بنيامين نتنياهو الذي تغلب على هرتزوج في انتخابات 2015.