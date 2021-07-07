دعم أميركي للجيش الصومالي

ابوظبي - سيف اليزيد - مقديشو (وكالات)

تسلم الجيش الصومالي، عددًا من المركبات العسكرية من القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم».

وأعرب قائد الجيش الوطني الصومالي الجنرال أودوا يوسف راغي، وفق وسائل إعلام محلية صومالية، خلال عملية مراسم تسليم المركبات العسكرية الأميركية، عن تقديره للولايات المتحدة الأميركية على دورها المتميز في إعادة بناء قدرات الجيش الصومالي.

من جانبهم، أكد المسؤولون العسكريون الأميركيون مواصلة الدعم الذي تقدمه واشنطن للجيش الصومالي الذي يخوض معارك ضارية مع حركة «الشباب» الإرهابية في معظم المناطق بوسط وجنوب الصومال.