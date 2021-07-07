استجواب رئيس الوزراء البريطاني

ابوظبي - سيف اليزيد - لندن (وكالات)

واجه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، العديد من الأسئلة بشأن نزاهته، وذلك في بداية جلسة استجواب استمرت ساعتين أمام لجنة برلمانية أمس.

وتعلقت الأسئلة بالسياسة الخارجية لبريطانيا، وخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي «بريكست» وتغير المناخ، وتفشي وباء كورونا، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وفي وقت سابق، ضغط زعيم حزب العمال المعارض، كير ستارمر، من أجل الحصول

على تفاصيل بشأن التداعيات التي تتوقعها الحكومة جراء خطة جونسون برفع معظم القيود المتعلقة بمكافحة تفشي فيروس كورونا، يوم 19 يوليو الحالي.