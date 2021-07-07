العراق يعلق على هجومي قاعدة عين الأسد ومطار أربيل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 يوليو 2021 10:25 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت القوات المسلحة العراقية، الأربعاء، عن إدانتها للهجمات التي استهدفت مطار أربيل وقاعدة عين الأسد التابعة لوزارة الدفاع العراقية، و”العودة لاستهداف مقار البعثات الديبلوماسية” التي تقع تحت حماية الدولة.

ووصف بيان أصدره الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، ما حدث في الأنبار وأربيل بـ”الاعتداء الإرهابي الجديد”، والمنفذين بـ”أعداء العراق الموغلين في غيهم والذين يستهدفون أمن البلاد وسيادتها، وسلامة المواطنين”.

وقال البيان إن “إن الحكومة العراقية في الوقت الذي تشجب فيه هذا الهجوم الآثم وتستنكره، فإنها تؤكد ملاحقة المتجاوزين على القانون، وفرض الأمن استعدادا لتنظيم الانتخابات النزيهة العادلة”.

وأضاف أن مسؤولية “خيارات السلم والحرب هي حق حصري للدولة، وليس “لـ”اجتهادات لمجموعات، أو أفراد، أو توجهات محددة”.

كما أعرب البيان عن رفض الحكومة استخدام الأراضي العراقية وأمن مواطنيها ساحة لردود الفعل، ودعا إلى “ضبط النفس واحترام مخرجات الحوار الاستراتيجي.”

وهاجم مجهولون قاعدة عين الأسد، التابعة للجيش العراقي، بإطلاق 14 صاروخا قال التحالف الدولي إنها سقطت في محيط القاعدة، فيما كشفت خلية الإعلام الأمني العراقية عن أن عددا من الصواريخ انفجر خلال عملية الإطلاق، وأدى إلى تضرر مسجد ومنازل قريبة.

واستخدم المسلحون شاحنة محملة بالطحين، وركنوها قرب مسجد في منطقة البغدادي في القائم، وأدى انفجار الصواريخ إلى تضرر المسجد واشتعال الشاحنة.

ويأتي القصف بعد استهداف مطار أربيل الدولي، شمالي العراق، بطائرات مسيرة مفخخة “لم توقع أضرارا” بحسب المتحدثة باسم البنتاغون، جيسيكا ماكنولتي وجهاز مكافحة الإرهاب الكردستاني.