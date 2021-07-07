ليبيا.. البرلمان يتخذ خطوة جديدة نحو الانتخابات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 يوليو 2021 10:25 مساءً - منذ ساعة واحدة

قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، إن المجلس شرع في تجهيز قانون لانتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب، تجهيزاً للانتخابات العامة المقرر إجراءها نهاية العام الجاري.

كما أشار “بحليق” إلى أن رئيس المجلس، “عقيلة صالح”، أكد على التزام مجلس النواب بتعهداته، وذلك خلال اجتماعٍ له مع رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، “يان كوبيش”، وذلك عقب أيامٍ من الإعلان عن فشل الملتقى السياسي الليبي، بسبب خلافات بين المشاركين حول الانتخابات القادمة.

في ذات السياق، أوضح المتحدث أن الاجتماع بين رئيس المجلس والمسؤول الأممي ركز على بحث تطورات العملية السياسية في البلاد، لافتاً إلى أن “صالح” وجه دعوة جدية إلى جميع الأطراف الليبية والأطراف الفاعلة في الملف الليبي، للعمل على الوفاء بتعهداتها بما في ذلك استحقاق تعيين الوظائف القيادية بالمناصب السيادية.

وشدد “بحليق” على أن المجلس الليبي والبعثة الأممية متفقتين على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 كانون الأول القادم وعدم تأجيلها تحت أي ظرف من الظروف.

يذكر أن البرلمان الليبي، قد أعلن الثلاثاء عدم تمكنه من التصويت على اعتماد ميزانية الدولة لعام 2021، وذلك في فشل هو الخامس من نوعه، وسط مخاوف من تعقيد المشهد السياسي في البلاد.

كما أوضحت مصادر برلمانية أن جلسة التصويت على الموازنة المقترحة من حكومة “عبد الحميد الدبيبة”، شهدت خلافات عميقة بين الكتل النيابية، مبينةً أن بعض النواب وضعوا شروطاً معينة للتصويت لصالح الموازنة.