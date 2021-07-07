المملكة السعودية وأمريكا تبحثان جهود مواجهة الإرهاب

محمد الفلاح - الأربعاء 7 يوليه 2021

التقى نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز اليوم الأربعاء، في العاصمة الأمريكية واشنطن بمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في إطار زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن اللقاء ركز على استعراض الجهود الدولية والتنسيق المشترك بين السعودية والولايات المتحدة في إطار الرؤية المشتركة لمواجهة التطرف والعنف والإرهاب، وما يتعلق بها من مخاطر تُهدد أمن الشعوب ومقدراتها واستقرارها وتعايشها.

كما جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين في مختلف الجوانب، إضافة إلى عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.